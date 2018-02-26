غريزمان: ننافس على الليغا وننتظر النهاية

نواف السالم(صدى):

أعرب أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، عن سعادته بأداء فريقه أمام شبيلية في المباراة التي انتهت بخماسية مقابل هدفين في إطار الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وقال ” غريزمان ” ، إن الأتلتي يرغب في أن يفوز في كافة المباريات المتبقية؛ وينتظر ماذا سيحدث بعدها، لافتًا إلى أنه حزين لاستقبالهم هدفين.

وأوضح ” غريزمان ” : ” سعيد للغاية بالعمل الذي قدمه الفريق، وبالأهداف الثلاثة التي سجلتها.. ولكني حزين من الهدفين الذين سكنا شباكنا في النهاية.. النقاط الثلاث هي الأهم، لاسيما في مباراة بهذه القيمة “.

وأشار إلى أن فريقه ينافس على لقب الدوري، موضحًا أنهم مترابطين وفريق جماعي قادرين على اقتناص اللقب.