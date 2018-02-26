بالفيديو.. مدير جامعة يمازح طفلا بطلب القبول.. والأخير يرد ويرفض طلبه

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لمدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، لفتة إنسانية له أثناء مزاحه مع أحد الأطفال الذين خضعوا لعمليات زراعة قوقعة الأذن.

وأوضح المقطع، الذي تم تصويره في افتتاح أعمال الملتقى الـ15 لزارعي القوقعة وأهاليهم، مزاح الدكتور بدران العمر مع الطفل، بعد أن أجلسه في الكرسي المخصص له وخاطبه قائلاً: ” ممكن أطلب منك طلب.. أبغال تقبلني بالجامعة ” .

ودار حديث بين مدير الجامعة والطفل، قوبل بتصفيق حار من الحاضرين.