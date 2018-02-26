زواج الأقارب هو السبب في الاعتلال العصبي الحسي

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة وجود إحصائية للمصابين في المملكة بمرض الاعتلال العصبي الحسي (Neuropathy)، وذلك على الرغم من الاعتقاد بانتشاره أكثر من بعض الدول بسبب زواج الأقارب، بالإضافة إلى 4 دراسات وأبحاث أجريت في المملكة، وأثبتت جميعها إصابة بعض العائلات بأنواع من هذا الاعتلال بسبب زواج الأقارب.

وهذا المرض يصيب الجهاز العصبي المحيطي المسئول عن الحركة والحس لدى الإنسان، ويعد من الحالات النادرة، ويشخص بتلف يصيب الأعصاب وينتج عنه ضعف وألم أو عدم الشعور بالألم خصوصًا في اليدين أو القدمين، وقد يصيب أماكن أخرى من الجسم، حيث لا يشعر المرضى المصابون بالألم.

وأضاف أن هناك عوامل إصابة متعددة من أهمها الإصابة بالاعتلال الوراثي الجيني، الذي يصيب الأعصاب الحركية أو الحسية أو كليهما معا، وكذلك يصيب هذا المرض الأجنة والأطفال وكبار السن من مرضى السكري، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى الغدة الدرقية ومرضى قصور الكبد، والمصابون بأمراض نقص المناعة.

مع العلم أن الأعصاب تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية هي الحسية، وهي مسئولة عن نقل الإحساس من الجلد والأعضاء الداخلية إلى الدماغ، والنوع الثاني الأعصاب الحركية المعصبة للعضلات، وهي المسئولة عن الحركة، والنوع الثالث هو الجهاز العصبي المستقل الذي يسيطر على الأعضاء الداخلية مثل غدد الإفرازات والأوعية الدموية، وهو المسئول عن أدائها السليم.

أعراض الاعتلال العصبي :

يصنف نوع الاعتلال العصبي من خلال الأعراض التي تصيب الأعصاب المصابة، فإذا كانت الإصابة حركية فسيؤدي هذا إلى ضعف الحركة وضعف بالقدم، وعضلات الساق ويتسبب في هبوط القدم والسقوط المتكرر، أما إذا كانت الأعصاب المصابة حسية فيبدأ بزيادة الشعور بالألم والإحساس، وبعدها يبدأ المصاب بفقدان الإحساس سواء للألم أو الحرارة أو البرودة، مما قد يضر به.

ومن أشد أنواعه الاعتلال العصبي الوراثي، ويصنف حسب نوع العصب الذي يصيبه سواء كان حسيًا حركيًا أو عصبيًا وراثيًا، ويشتكي بعض المصابين بالاعتلال من إحساس يشبه المشي على الدبابيس أو المشي على الحجارة، ويشعر آخرون بشد في جلد الأطراف وهو مؤلم، ويمكن تشخيص المرض بداية بأخذ تاريخ مرضي كامل خصوصا تاريخ العائلة وفحص الطفل فحصا كاملا خصوصا العضلات والأعصاب، ويتأكد التشخيص عن طريق التشخيص الوراثي والجينات.

طرق التكيف مع المرض :

تجنب الحوادث التي قد تتسبب بتشوهات دائمة خاصة الحروق والسقوط

تثقيف المريض بالأعراض

لا يتوفر علاج حتى الآن للمرض

تجنب التعرض للأجواء الحارة

تجنب التعرض للصعق الكهربائي

عدم الإفراط في استخدام الأسنان لغير مضغ الطعام لتجنب فقدانها

التشخيص وتفادي المرض

سرعة علاج السكري

التزود بالفيتامينات

معرفة المسبب للاعتلال العصبي ومصدره

اجتناب التعرض للعقاقير أو المواد التي تصيب الأعصاب