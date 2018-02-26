تصفية: إعادة أموال مساهمين بقيمة 237 مليون خلال 2017

عادل الحربي(صدى):

أكدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، صباح اليوم الأُثنين، أنها تتطلع لإعادة حقوق المساهمين في ” المساهمات العقارية ” ، المتعثرة قبل تاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٢٦هـ.

وذكرت ” تصفية ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بعض إنجازاتها في عام 2017م، في سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث أوضحت أنها قامت بإعادة أموال 1363 مساهم، وتصفية 30 مساهمة، وذلك بمبلغ وصلت قيمته إلى 237 مليون ريال.

يشار إلى أنه قد جاء ذلك في إطار رؤية المملكة 2030م.