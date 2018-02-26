” فينغر” يواصل الفشل في 22 مشاركة

ماجد محمد(صدى):

لاحقت الهزيمة مدرب الأرسنال آرسين فينغر، الذي لم ينجح في التتويج في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية منذ قدومه للنادي، حيث خرج أمس الأحد بهزيمة موجعة أمام مانشستر سيتي.

واستقبل الأرسنال أمس 3 أهداف من السيتي مقابل لاشيء، على ملعب ويمبلي، بعد أداء مخيب للآمال من جانب كتيبة الأرسنال.

وخسر “فينغر” 3 نهائيات، بينما خسر النادي 6 نهائيات وهو رقم قياسي سلبي للأرسنال؛ ليصبح كأس رابطة الأندية الإنجليزية اللقب الوحيد الذي استعصى على المدرب الفرنسي في الكرة الإنجليزية، في 22 مشاركة سابقة.