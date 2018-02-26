” أيام العجوز ” تخيم على أجواء المملكة لمدة 7 أيام

علي القحطاني (صدى):

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عن بداية ” أيام العجوز ” ، اليوم الاثنين، والتي تستمر على مدار 7 أيام وتنتهي في 4 مارس المقبل.

وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن أيام العجوز تشهد موجات برد قصيرة تأتي فجأة في نهاية موسم البرد.

وأشار إلى انه تم تسميتها بهذا المسمى لأن العجوز تكرهها لشدة بردها وخوفها أن تنتهي بها إلى الهلاك، كما لأنها تأتي في ” عجزة الشتاء ” أي أواخرها.