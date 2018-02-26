إيفانكا ترامب: زيارتي لكوريا الجنوبية كانت رائعة
صرحت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن زيارتها الأولى، إلى كوريا الجنوبية، كانت رائعة، وأنها تأمل في زيارتها مرة أخرى، في المستقبل القريب.
وأوضحت ” ترامل ” ، أنها جاءت لكوريا الجنوبية؛ لدعم الرياضيين الأولمبيين الأمريكيين، في أولمبياد ” بيونج تشانج ” ، الشتوية لكن السياسة عنصر لا يمكن تجنبه، لمستشارة، وابنة الرئيس دونالد ترامب.
ويجدر الإشارة إلى أن، رحلة ” إيفانكا ” لكوريا الجنوبية، تكهنات بإمكانية إجراء حوار مباشر، بين واشنطن وبيونج يانج، حيث أرسل كلا البلدين وفديهما، إلى مراسم اختتام الاولمبياد.
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