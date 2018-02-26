إيفانكا ترامب: زيارتي لكوريا الجنوبية كانت رائعة

واشنطن(صدى):

صرحت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن زيارتها الأولى، إلى كوريا الجنوبية، كانت رائعة، وأنها تأمل في زيارتها مرة أخرى، في المستقبل القريب.

وأوضحت ” ترامل ” ، أنها جاءت لكوريا الجنوبية؛ لدعم الرياضيين الأولمبيين الأمريكيين، في أولمبياد ” بيونج تشانج ” ، الشتوية لكن السياسة عنصر لا يمكن تجنبه، لمستشارة، وابنة الرئيس دونالد ترامب.

ويجدر الإشارة إلى أن، رحلة ” إيفانكا ” لكوريا الجنوبية، تكهنات بإمكانية إجراء حوار مباشر، بين واشنطن وبيونج يانج، حيث أرسل كلا البلدين وفديهما، إلى مراسم اختتام الاولمبياد.