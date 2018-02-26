جهات غير ربحية تعرض أنشطتها لزوار جناح ” العمل ” بالجنادرية 32

علي القحطاني (صدى):

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأثنين، أن الجهات غير الربحية تعرض أنشتطها لزوار جناح الوزارة، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

جاء ذلك وفقًا لما أوردته وزارة ” العمل والتنمية ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

جدير بالذكر، أن جناح وزارة العمل في الجنادرية 32، يعد من الأجنحة الرئيسية المهمة في المهرجان، حيث يمكن زائره من معرفة نظام العمل والعمال، بالإضافة إلى الخدمات التي تتيحها الوزارة للمواطنين، فيما يقوم بتعريفهم بالمهن والحرف اليدوية، وكذلك منتجات الأسر المنتجة.