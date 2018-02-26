وزير التجارة: معرض ” أفد ” بمثابة نموذج للعمل التشاركي

نايف السالم(صدى):

أكد ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” ، يعد نموذج للعمل التشاركي والذي يجمع كافة أطراف العلاقة في قطاع الاستثمار.

وأشار ” القصبي ” أثناء كلمته بندوة المعرض، صباح اليوم، إلى ضرورة تحويل الواردات المحلية إلى فرص لتنمية الصناعات الوطنية.

وأضاف أن التصنيع المحلي عمل نوعي، وضمانة نجاحه هي تكامل الجهود والأدوار وكافة مكوناتها من تحسين للبيئة الاستثمارية ودعم الابتكار، وتحقيق جودة الخدمات.

يذكر أن حساب معرض أفد على موقع ” تويتر ” ، كان قد نشر مساء أمس، ملخص لليوم الأول من المعرض، الذي بدأ أمس الأحد.