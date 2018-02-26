لأول مرة عين صناعية مرنة تحاكي البشرية

متابعات(صدى):

نجح باحثون في ابتكار عين صناعية مرنة يمكن التحكم بها، لضبط درجة ضبابية الصورة والتركيز على الصورة والاستيجماتيزم وتغيير مجال الرؤية.

ويتضمن هذا البحث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا العضلات الصناعية، حيث تم ابتكار العين من معدن قابل للضبط، بحيث يغير درجة تركيزه على الصورة تماما مثلما تفعل العين البشرية، مما سيشكل خطوة مهمة على طريق تصحيح انحرافات الإبصار التي قد تعجز العين البشرية عن القيام بها.

حيث اختار الباحثون لصناعة العين مطاطًا عازلًا ذا سمك رقيق للغاية وشفاف يسمح للضوء بالانتقال عبره مع نسبة تشتت بسيط، كما يسعى الباحثون حاليًا إلى مواصلة تحسين الوظائف التي تقوم بها عدسة تلك العين الاصطناعية وتقلل الجهد المطلوب للتحكم بها.

والجدير بالذكر أن شركة ” واربي باركر ” لصناعة النظارات، كانت قد كشفت عن تطبيق لإجراء فحص النظر من البيت دون تكلف عناء التنقل إلى طبيب العيون، ويمكن استخدام تطبيق Prescription check بواسطة هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر، شريطة توفير مسافة 3.6 أمتار بعيدًا عن الجهاز لإجراء الفحص. ويتيح التطبيق بطريقة مباشرة قياس النظر ومقارنته بآخر فحص.