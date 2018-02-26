” العقيل ” يعاتب أعضاء شرف الشباب لعدم دعم الفريق

نواف السالم(صدى):

قال أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب،أحمد العقيل، إن لم يتوقع أحد أن يحرز الاتحاد ثلاثة أهداف في 20 دقيقة، والتسبب في الإطاحة بالشباب من كأس الملك.

وأضاف ” العقيل ” ، أنه يشعر بالحزن، وخيبة الأمل للخروج من كأس الملك في الدور ربع النهائي من كأس الملك، وإنهاء الموسم السادس على التوالي دون حصد أي بطولة.

وانتقد ” العقيل بعض أعضاء شرف النادي، لابتعادهم عن دعم الشباب، مؤكدًا على أن النادي كيان عريق، وهو شيخ الأندية، ويستحق للمزيد من الاهتمام والدعم من أعضاء الشرف، موضحًا أنه لا يقصد بالطبع الهيئة العامة للرياضة.