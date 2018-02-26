51 متحدثا يناقشون جراحة مناظير المعدة الخميس المقبل

علي القحطاني (صدى):

تنظم الجمعية السعودية لجراحة المناظير بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الخميس المقبل, المؤتمر السنوي لجمعية جراحة مناظير المعدة والسمنة والارتجاع المريئي, بحضور المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور عبدالرحمن المعمر, وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة, وذلك في القاعة الرئيسية بكلية الطب .

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير الدكتور عبدالله الضحيان, أن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, سيشارك فيه 15 متحدثا من خارج المملكة و36 من داخل المملكة بهدف تبادل الخبرة والآراء والمستجدات في أمراض المعدة والسمنة والارتجاع المريئي ووضع توصيات في كيفية علاج أمراض المعدة وخبرة الزملاء الزائرين في أمراض المعدة والسمنة والارتجاع المريئي ووضع توصيات في كيفية علاجها وإعطاء الفرصة للمتدربين في التقديم بورق علمي للمؤتمر .

وأفاد أن المؤتمر يرتكز على عدة محاور هي جراحة السمنة بالمنظار وجراحة أورام المعدة بالمنظار وجراحة الارتجاع المريئي بالمنظار, مشيراً إلى أنه سيكون هناك محاضرة لمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعنوان ” دور المملكة في الإغاثة والعمل الانساني “, وكذلك محاضرة لرئيس مركز السكري لدكتور خالد الربيعان بعنوان “علاج السكري من خلال عمليات السمنة”, كما سيكون هناك 30 جائزة للمقيمين وسحب يومي للحضور ودورة تدريبية داخلية وخارجية وحضور مؤتمر في ماليزيا ودبي .

ودعا رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن المؤتمر بزيارة الرابط : هنا .