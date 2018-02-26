عبدالله المعلمي: المملكة بادرت بمد يد العون والمساعدة إلى 100 دولة

نايف السالم(صدى):

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في افتتاح المنتدى بالرياض، أن المملكة بادرت إلى مد يد العون والإسناد إلى كل بقاع الأرض.

كما أوضح خلال كلمته أن الدول المستفيدة من العون السعودي بمختلف أشكاله وصوره بلغت نحو 100 دولة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المساعدات السعودية إلى إجمالي الدخل القومي متجاوزة نسبة الـ0.7% المتفق عليها دوليًا.