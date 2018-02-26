” العمل ” توقف خدماتها الإلكترونية ورخص العمل عن 2704 منشآت

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، عن إيقاف خدمات الوزارة الإلكترونية ورخص العمل عن 2704 منشآت في سوق العمل لم تتجاوب مع حملة تصحيح الأنشطة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وكانت الوزارة، قد قدمت للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة مهلة بتعديل نشاطها إلكترونيًا، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مؤكدا أن الوزارة توقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وتقوم أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة.