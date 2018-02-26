جمرك مطار الرياض يحبط 3 محاولات لتهريب 47 ألف حبة كبتاجون

عادل الحربي (صدى):

نجح جمرك مطار الملك خالد الدولي في إحباط كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 47,742 حبة، كانت مُخبأة بطرق مختلفة في عدد من الإرساليات التي وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيّل أن الجمرك تمكّن من إحباط 47,742 حبة كبتاجون من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث وردت أولًا إرسالية بواسطة إحدى شركات النقل السريع وكانت عبارة عن “حقائب نسائية” يدوية، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها، عُثر على 5,931 حبة، كانت مخفية داخل الحقائب.

وفي المحاولة الثانية تمكّن الجمرك من إحباط محاولة تهريب 39,780 حبة، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن طردين يحتوي كل منهما على “أواني منزلية” حيث تم إخفاء هذه الكمية في الأواني وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة.

فيما تم في المحاولة الثالثة إحباط 2,028 حبة كبتاجون، كانت مخفية في إرسالية وردت عن طريق “النقل السريع”، مفيداً أنه جرى بعد إحباط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة.