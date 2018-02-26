بالفيديو والصور.. إغلاق منشآت غذائية لتدني مستوى النظافة في الرياض

علي القحطاني (صدى):

أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية العريجاء، صباح اليوم الأثنين، عددًا من المنشآت التي تبيع الأغذية، نظرًا لتدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وانتشار الحشرات داخلها، فضلًا عن ترك الأطعمة مكشوفة.

وأكدت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن سلامة السكان أولوية، مشددة على أنها ستطبق العقوبات الرادعة بحق كل من يخالف الأنظمة.

أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلة ببلدية العريجاء عددًا من المنشآت التي تبيع الأغذية نظرًا لتدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وانتشار الحشرات داخلها وترك الأطعمة مكشوفة، وتؤكد الأمانة بأن سلامة السكان أولوية، وستطبق العقوبات الرادعة بحق كل من يخالف الأنظمة. pic.twitter.com/nqXNU8u3tD — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 26, 2018



