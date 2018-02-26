” العمل ” توجه رسالة للوافدين حول نقل الخدمات دون موافقة صاحب المنشأة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لكي يتمكن الوافد من نقل خدماته من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل لابد من انتهاء رخصة العمل والإقامة.

جاء ذلك رداً على استفسار ورد للوزارة عبر حساب خدمة العملاء على ” تويتر ” قال فيه الوافد: ” اذا انتهت اقامتي والمؤسسة في النطاق الأصفر هل استطيع نقل كفالة الى شركة أخرى “.

فيما ردت الوزارة عليه قائلة: ” عزيزي العميل : لتتمكن من نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل لابد من انتهاء رخصة العمل و الإقامة بغض النظر عن نطاق المنشأة “.