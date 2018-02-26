طيران التحالف يقصف معاقل تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، صباح اليوم الاثنين، أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قصفت معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية.

وأوضحت مصادر أن قوات النخبة الشبوانية اليمنية بدأت عمليتها العكسرية ” السيف الحاسم ” بدعم من القوات المسلحة الإماراتية والتحالف العربي بقيادة المملكة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية الصعيد.

ويواصل التحالف العربي ضرباته الاستباقية ضد مختلف الفصائل الإرهابية الحوثية وتنظيم القاعدة في اليمن، مستهدفًا المواقع الاستراتيجية التابعة لهم.