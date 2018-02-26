النصر يتراجع عن قرار التجديد للاعبه.. ويطلب الاستعانة بالشباب

نواف السالم(صدى):

أدى الأداء المتراجع للاعبي النصر؛ إلى اتخاذ إدارة النادي عدد من القرارت الحاسمة، ما بين عدم التجديد والإطاحة بلاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب منهم.

وكشفت مصادر أن إدارة النصر تراجعت عن التجديد للحارس حسين شيعان؛ حيث من المتوقع أن ينتهي عقده مع النصر منتصف إبريل القادم.

وكانت الإدارة قدمت عرضًا للحارس بقيمة مليون وستمائة الف ريال عن كل موسم، إلا أن الأداء المتواضع الذي ظهر عليه خلال الأيام الماضية أأدت للتراجع عن فكرة التجديد معه.

وفي السياق ذاته، ومواصلة للقرارات الحاسمة؛ لإعادة النصر لمستواه، طالبت إدارة النادي المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش بضرورة منح اللاعبين الشباب الفرصة للمشاركة في المباريات في دوري المحترفين لكرة القدم.