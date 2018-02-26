الصنيع: قرار التجديد لـ ” سييرا ” بيد ” المقيرن “

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، إنه سيتم مناقشة التجديد لمدرب الفريق لوي سييرا، في اجتماع بحضور نواف المقيرن.

وأوضح أنه لا يجوز مناقشة الأمر دون أخذ رأي ” المقيرن ” حيث أنه يمثل الإدارة الجديدة للموسم القادم، قائلًا: ” أدبيا لابد أن يكون القرار للإدارة الجديدة وليست الحالية في تحديد مصير سييرا، فضلا عن التعاقدات مع الأجانب تحضيرا للموسم المقبل ” .

وأشار إلى أن الجماهير ودعمهم وراء أداء الاتحاد الجيد على الرغم من الظروف التي يجابهها، قائلًا: ” وقفتهم الصادقة كان لها الأثر الأكبر فيما تحقق، لقد برهنوا أنهم الراعي الرسمي والكبير لهذا الكيان ولا يمكن أن نوفّيهم حقهم سوى بالانتصارات وتحقيق الذهب الأغلى ” .