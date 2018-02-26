خطوات لمنع ” واتساب ” من استخدام رصيد البيانات الخلوية

نورة الشهري(صدى):

يقبل الكثير من الأشخاص، على استخدام الهاتف الذكي؛ لإرسال الملفات، عبر واتساب، والتحقق من البريد الإلكتروني، ومشاهدة الفيديو على يوتيوب، حيث إن لكل شخص، احتياجاته المختلفة.

ويمكن أن تستهلك مقاطع الفيديو، الكثير من رصيد البيانات الخلوية، الخاصة بالمستخدم، لذا سنستعرض بعض الخطوات التي يمكن أن تتبعها؛ لمنع ” واتساب ” من استهلاك البيانات الخلوية.

– بدايةً قم بفتح تطبيق واتساب، على هاتفك الذكي.

– اختر ” الإعدادات ” .

– قم بالضغط على خيار ” استخدام البيانات والتخزين ” .

– انتقل إلى الخيار الثالث، الذي يأتي بعنوان ” أثناء التجوال ” .

– قم بتعطيل الخيارات التي ظهرت أمامك، أي ” الصور، لمقاطع الصوتية، مقاطع الفيديو، المستندات ” .

– أكد العملية السابقة عن طريقة النقر على زر ” الموافقة ” .

– مرر للأسفل الآن وقم بتفعيل خيار ” الاستخدام القليل للبيانات ” .

ومن خلال هذه الخطوات؛ لتعطيل ” التحميل التلقائي ” ، لأي نوع من الملفات، الصور والصوت والفيديو والمستندات، عند استخدام البيانات الخلوية؛ وسوف يؤدي ذلك إلى منع تحميل هذه الملفات، من خلال خطة البيانات الخلوية، كما يساعد على تقليل استخدام البيات الخلوية، أثناء المكالمات التي تجريها من خلال واتساب، بحفظ البيانات، ولكن ذلك يعني أيضًا أن جودة المكالمة يمكن أن تعاني قليلًا.