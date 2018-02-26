سحب عابرة وأمطار تتساقط على حائل.. وتحذير لمرتادي بعض الطرق

علي العنزي(صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، وجود تشكيلات سحبية عابرة مع تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من حائل مساء اليوم.

وحذر ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” من وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بعض الطرق والتس تستمر على مدار اليوم.

وناشد سالكي الطرق المؤدية إلى نجران والطرق الرابطة بين جدة ومكة والمدينة، بالإضافة إلى سالكي الطرق الرابطة بين تبوك والجوف وحائل، من أخذ الحيطة والحذر والتنيه من هذه الرياح.