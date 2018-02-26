” كيال ” يكشف حقيقة الخلاف مع ” عسيري “

طلال الغامدي(صدى):

كشف نائب رئيس الأهلي طارق كيال، عن حقيقة وجود مشكلات مع اللاعب عبد الفتاح عسيري؛ على خلفية الأشتباكات التي وقعت بمباراة الفيحاء عند احتفاله بالتأهل.

وقال ” كيال ” إنه من حق اللاعب أن يحتفل بعد التأهل، موضحًا أن البعض يعتبر الفرحة طريقة لاستفزاز الفريق الخاسر.

وتابع: ” روح الفريق القتالية ساعدت على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، و تركيز اللاعبين سبب تفوقهم في ضربات الترجيح ” .

وأشاد بأداء الفيحاء، مؤكدًا على أن الفريق خاض المباراة بروح قتالية ومستوى عالي، مضيفًا:” المباراة لم تكن سهلة والفيحاء فريق منافس وعنيد، حاولنا كسب المباراة بأي وسيلة رغم نقص وإرهاق اللاعبين “.