المعارضة الإيرانية تطالب بتسليم وزير العدل إلى الجنائية الدولية
دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السلطات السويسرية، إلى تسليم وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جينيف.
واعتبرت المعارضة الإيرانية، وزير العدل بنظام الملالي ” مجرم حرب ” وأحد المتورطين في المجزرة الكبرى التي وقعت في عام 1988.
يذكر أن ” آوايي ” يزور جينيف، غداً الثلاثاء؛ لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير، حتى الـ23 من مارس.
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