المعارضة الإيرانية تطالب بتسليم وزير العدل إلى الجنائية الدولية

طهران(صدى):

دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السلطات السويسرية، إلى تسليم وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جينيف.

واعتبرت المعارضة الإيرانية، وزير العدل بنظام الملالي ” مجرم حرب ” وأحد المتورطين في المجزرة الكبرى التي وقعت في عام 1988.

يذكر أن ” آوايي ” يزور جينيف، غداً الثلاثاء؛ لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير، حتى الـ23 من مارس.