بالفيديو ” نوكيا ” تعيد إنتاج هاتف الموزة بعد 22 عاما

إسبو(صدى):

عادت شركة ” نوكيا ” الفنلندية لإنتاج النسخ القديمة من هواتفها، حيث أعادت إنتاج أحد أبرز هواتفها القديمة.

وأعلنت ” نوكيا ” ، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية، عن إعادة إنتاجها نسخة جديدة من هاتفها الشهير ” نوكيا 8110 ” المعروف باسم هاتف الموزة.

مع العلم أن إعلانها عن إنتاج نسخة جديدة من هاتف الموزة، جاء احتفالاً بمرور 22 عاماً على إطلاق أحد أكثر الهواتف مبيعًا في تاريخ الهواتف المحمولة.

كما كشفت أن الهاتف “نوكيا 8110″ لا يزال يحتفظ بشكله القديم التقليدي، لكن تم تزويده بتقنيات الجيل الرابع، حيث يمكنه استخدام الإنترنت.

وعززت شركة ” إتش إم دي ” الفنلندية المصنعة للهاتف، ” نوكيا 8110 ” بنظام تشغيل أطلقت عليه ” كاي أو إس ” (Kos)، الذي تعاونت ” جوجل ” و ” فيسبوك ” في تطويره؛ لتزويد الهاتف بالتطبيقات والتقنيات المختلفة.

والجدير بالذكر أن هاتف الموزة قد حظي بشعبية كبيرة منذ إطلاقه عام 1996، خاصة بعدما ظهر واستُخدم من قبل بطل فيلم ” ماتريكس ” الشهير عام 1999.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الفنلندية هاتفها، بداية من شهر مايو المقبل، بسعر لن يتخطى الـ97 دولاراً أمريكياً.