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بالصور.. أول عرض أزياء بـ ” الطائرات ” في إيطاليا

بالصور.. أول عرض أزياء بـ ” الطائرات ” في إيطاليا
روما(صدى):

قامت مجموعة أزياء ” دولتشي أند غابانا ” الإيطالية، باستحداث طريقة جديدة لعرض حقائب اليد، وذلك عبر استبدال عارضات الأزياد، باستخدام طائرات بدون طيار ” درونز ” ، تحمل الحقائب أمام الجمهور وعدسات المصورين.

جاءت طريقة العرض المبتكرة هذه، خلال أسبوع الموضة في مدينة ميلانو بإيطاليا، حيث تم عرض حقائب شتاء وخريف 2018م، لبيت أزياء ” دولتشي أند غابانا ” .

يشار إلى أن العرض قد تأخر أكثر من 45 دقيقة، وذلك حتى تأكد القائمين عليه، من إغلاق الحضور لشبكة الإنترنت اللاسلكية ” واي فاي ” على هواتفهم، حتى لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3850 ] نشر منذ 20 دقيقة

أوكي ** شغل جديد و مبتكر* هذا هو المطلوب للأستفاد من التكنلوجيا وصناعتها *
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برافو ** لبيت أزياء ” دولتشي أند غابانا ” ***

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