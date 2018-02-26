بالصور.. أول عرض أزياء بـ ” الطائرات ” في إيطاليا

روما(صدى):

قامت مجموعة أزياء ” دولتشي أند غابانا ” الإيطالية، باستحداث طريقة جديدة لعرض حقائب اليد، وذلك عبر استبدال عارضات الأزياد، باستخدام طائرات بدون طيار ” درونز ” ، تحمل الحقائب أمام الجمهور وعدسات المصورين.

جاءت طريقة العرض المبتكرة هذه، خلال أسبوع الموضة في مدينة ميلانو بإيطاليا، حيث تم عرض حقائب شتاء وخريف 2018م، لبيت أزياء ” دولتشي أند غابانا ” .

يشار إلى أن العرض قد تأخر أكثر من 45 دقيقة، وذلك حتى تأكد القائمين عليه، من إغلاق الحضور لشبكة الإنترنت اللاسلكية ” واي فاي ” على هواتفهم، حتى لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.