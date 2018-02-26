جدل على مواقع التواصل إثر ظهور مخلوق غريب في حادث

مدريد(صدى):

وقعت حادثة على أحد الطرقات بأحد مدن وسط الأرجنتين، حيث اصدمت سيارة بشاحنة فان صغيرة، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانبها، حيث وصلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادق لإنقاذ السائق.

حادثة طبيعية تحدث في طرقات كثيرة بمختلف دول العالم، إلا أن الغريب في الأمر هو ظهور مخلوق غريب الشكل، وكأنه رجل يرتدي قناعاً مع نظارات شمسية فوقه، يقف بجانب سيارة الإسعاف.

وأثار هذا المخلوق الغريب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتقد نشطاؤها أنه شبح أو كائن فضائي، جاء ليشاهد الحادثة.

من جانبها، كشفت السلطات أن هذا المخلوق ما هو إلا سائق سيارة الإسعاف بيدرو موغيلانسكي، الذي أوضح أن شكله الغريب، كان ناتجاً عن انعكاس الإضاءة، على كاميرا الهاتف، الذي صور مقطع الفيديو.