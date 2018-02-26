شاروخان بعد 25 سنة تمثيل.. ” أتمنى أن أكون أسطوريا “

نورة الشهري(صدى):

صرح نجم بوليوود الشهير شاروخان، و الذي يُعتبر واحدا من أكبر النجوم في صناعة السينما الهندية، أنه يتمنى أن يكون ” أسطوريًا ” .

حيث قال شاروخان أثناء تواجده في الدورة الرابعة لقمة الأعمال العالمية : أنه بلغ 26 عامًا في صناعة السينما وهو يُمثل نصف حياته تقريبًا، كما أكد أنه سيقضي المزيد من الوقت في عالم السينما أكثر من أي شيء آخر، حتى يتحول لـ ” أسطورة ” ، و كشف بأنه سوف يضع نفسه في مستقبل السينما مثلما كان في السنوات الـ 25 الماضية.

والجدير بالذكر أن شاروخان استطاع خلال 25 عامًا من حياته المهنية في بوليوود أن يحقق شعبية جارفة، ومن أشهر أعمالة الفنية ” Oh Darling Yeh Hai India ” و ” Dilwale Dulhania Le Jayenge ” و ” Koyla ” و ” Gudgudee ” و ” Sar Ankhon Par ” و ” Hey Ram ” ، وغيرها.