بالصور.. إزالة ملصقات ولوحات دعائية مخالفة للأنظمة بالرياض

علي القحطاني (صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية الشميسي، اليوم الإثنين، بإزالة ملصقات ولوحات دعائية مخالفة للأنظمة وضعت في الساحات والطرقات وعلى إشارات المرور.

وقالت أمانة الرياض على حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إنه: ” منعًا لمظاهر التلوث البصري، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشميسي ملصقات ولوحات دعائية مخالفة للأنظمة وضعت في الساحات والطرقات وعلى إشارات المرور. ”

وأشارت الأمانة إلى إنها لن تتهاون في معاقبة من يعبثون بالمظهر العام لمدينة الرياض، وستطبق على المخالفين الأنظمة واللوائح.