النادي السعودي بـ ” ليستر ” ينفي وجود إصابات بين طلابه جراء الانفجار

لندن(صدى):

أعلن النادي السعودي بمدينة ليستر البريطانية، عن عدم وجود إصابات بين الطلاب المبتعثين هناك، وذلك بعد الانفجار الذي هز المدينة، أمس الأحد.

حيث أكد النادي، عبر الحساب الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن إدارة النادي قد بادرت بالاطمئنان على المبتعثين، وتواصلت مع المبتعث الطالب جمال الرحيمي – وهو أقرب السكان السعوديين لمنطقة الانفجار – الذي بين أن الانفجار يبعد عنه بمسافة شارعين.

فيما ذكر ” الرحيمي ” ، أن تلك المنطقة لا يوجد بها مواطنون سعوديون أو خليجيون، على حد علمه.