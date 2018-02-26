الكافيين وتأثيره على قناة فالوب وفرص الحمل

متابعات(صدى):

يتطلب التخطيط لفترة الحمل الكثير من الخطوات اللازمة لكي يتم بدون مشاكل، ومن هذه النصائح عدم تناول أكثر من فنجان قهوة أو كوبين من الشاي في اليوم؛ وذلك لأن الكافيين يقلّل من نشاط العضلات في قناة فالوب التي تحمل البويضات من المبيض إلى الرحم، ويُعتقد أن ذلك يؤثر سلباً على فرص الحمل.

كما أن خل التفاح من العلاجات البديلة لمشكلة انسداد قناة فالوب، وعلى الرغم من أن العلماء لا يعرفون الكثير حتى الآن عن كيفية حركة البويضات خلال قناة فالوب، لكن يُعتَقَد أنها تتحرك بمساعدة تقلصات العضلات، والتي تؤدي إلى قيام الأهداب في القناة بتحريك البويضة.

ويوفر هذا التصور عن حركة البويضات تفسيراً لسبب استغراق النساء اللاتي تستهلكن نسبة عالية من الكافيين وقتاً أطول لحدوث الحمل، مقارنة بمن تستهلكنه بمعدّل أقل.

لكن مشاكل انسداد قناة فالوب تتطلب علاجاً وإلا قد تؤدي إلى عقم مؤقت. ويقترح الأطباء في هذه الحالة العمل على علاج انسداد قناة فالوب والتهابات الحوض الناتجة عنها، حيث يسبب انسداد القناة عدوى بكتيرية أو عدوى من الفطريات أو الفيروسات.

وقد يحتاج الانسداد في قناة فالوب إلى عملية جراحية، ويمكن أيضاً علاجه هو والتهابات الحوض الناتجة عنه بواسطة خل التفاح.

ويعتمد اقتراح خل التفاح كعلاج قناة فالوب على تناوله يومياً للمساعدة على فتح الانسداد في القناة، وذلك عن طريق تحقيق التوازن في الهرمون وتقليل الأورام الليفية التي تنشأ عن الانسداد.

حيث يحتوي خل التفاح على عدد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الماغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس وفيتامينات ” ب ” و” سي”، ويُنصَح بتناوله 3 مرات يومياً لعلاج انسداد قناة فالوب.

و تتكون جرعة خل التفاح الموصى بها من إضافة ملعقتين منه إلى مقدار 120-180 ملل من الماء، ويمكن إضافة القليل من العسل أو الدبس لتحسين الطعم.