الجيش اليمني يقضي على 65 حوثيا و يتقدم في نهم

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، تقدم الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وتحرير عدد من المواقع الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن الجيش تمكن من تحرير جبال النخش الاستراتيجية في نهم من سيطرة الحوثيين بعد معارك عنيفة، أسفرت عن مقتل مالايقل عن 25 حوثيًا وسقوط عشرات الجرحى.

كما شن الجيش معارك عنيفة مع العماصر الحوثية الإرهابية في تعز، أسفرت عن قتل 40 مسلحًا حوثيًا، حيث استهدف قصف الجيش مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين نقيل الصلو ومنطقة دمنة خدير بتعز.