اعتقال 3 نشطاء بيئين بإيران بعد مقتل ” إمامي “

طهران(صدى):

أفادت السلطة القضائية الإيرانية، بأن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة نشطاء في مجال البيئة بتهم التجسس، بعد أيام من مقتل كاووس سيد إمامي الناشط البيئي الكندي من أصل إيراني، والذي أحدث وفاته جدلاً واسعاً.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن اعتقال الثلاثة كان في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

من جانبه، صرّح مركز حقوق الإنسان في إيران، بأن أكثر من 9 موظفين ومسؤولين تنفيذيين آخرين من الصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية اعتقلوا في نفس اليوم الذي اعتقل فيه سيد إمامي.

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