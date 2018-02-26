لأول مرة هاتف بـ ” أنف ” لشم رائحة الملوثات عن بعد

واشنطن(صدى):

تستعد شركة ” Bullitt ” صاحبة هواتف ” CAT ” لإطلاق أحدث أجهزتها المزودة بـ ” أنوف ” إلكترونية تستشعر الملوثات الموجودة في الهواء، لحماية المستخدمين والعمال، وذلك خلال مشاركتها فعاليات معرض المحمول العالمي الذي ينطلق اليوم الاثنين 26 فبراير، وتستمر فعالياته حتى 1 مارس المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية.

و يقوم الهاتف بإخطار المستخدم عندما يشتم رائحة الملوثات التي تفوق الحد المناسب، لتعلمه بأنه يمكث في بيئة أو مناخ غير صحي بل قد يؤثر على جهازه التنفسي أو المحيطين به.

ويستطيع الهاتف أيضاً رصد نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة الحالية، بالإضافة إلى احتوائه على أداة ليزرية مساعدة لقياس المسافة، كما يستهدف الهاتف الشريحة العاملة في بيئات ميدانية صعبة.

ومن مزايا الهاتف الأخرى مقاومته للماء والغبار، بفضل دعمه لمعيار “IP68 ” ، إذ يمكن غمره داخل الماء لمدة ساعة واحدة على مسافة 3 أمتار، بالإضافة إلى متانته وقوة صموده للصدمات والسقوط من ارتفاع 1.8 متر دون أي ضرر يُذكر، وذلك بفضل هيكله المصنوع من الألمونيوم وتغطية شاشته بمادة كورنينغ غوريلا 2 المتينة القوية.

ومن مواصفات الهاتف التقنية:

شاشة قياس 5.2 بوصة بدقة وضوح عالية 1080 بكسل.

الشاشة مصممة للتعامل بسلاسة مع الأصابع أو أثناء ارتداء قفازات.

معالج كوالكوم سناب دراغون ثماني النواة بتردد 2.2 غيغاهيرتز و1.8 غيغاهيرتز.

دعم للواي فاي وبلوتوث 5.0 وتقنية إل تي إي.

ذاكرة عشوائية سعتها 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل مع مستشعر الصور الحرارية.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير.

يدعم بطاقات الاتصال نانو ونانو ثنائية.

يتوفر باللونين الأسود والرمادي.

يُطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بسعر 999 دولاراً أمريكياً.

سيأتي محملاً بنظام تشغيل جوجل ” أندرويد 8 أوريو ” مزوداً بكافة ميزات النظام.