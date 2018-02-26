اقتراب موعد افتتاح منفذ ” جديدة عرعر ” بين المملكة والعراق

عادل الحربي (صدى):

أعلن السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، اليوم الأحد، عن قرب افتتاح منفذ “جديدة عرعر” الحدودي بين البلدين بدعم من بلاده.

صرَّح عبدالعزيز الشمري، سفير خادم الحرمين ببغداد، بأنه سيتم افتتاح منفذ ” جديدة عرعر ” الحدودي بين المملكة والعراق، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ” الشمري ” ، أن تجهيز المنفذ بالكامل سيتم من قبل المملكة، كدعم للعراق، على أن يكون منفذاً تجارياً حيث سيعبر الكثير من المواد التجارية بين الدولتين من خلاله، وكذلك سيتم استخدامه في النقل بينهما.

وأوضح سفير المملكة بالعراق، أنه سيتم العمل على منفذ جميمة خلال الفترة المقبلة، على ان يتم الإعلان عنه في مرحلة متقدمة.