الدوليون يتغيبون عن دور الأربعة من كأس الملك
كشفت مصادر أن لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم، أصدر قراره بعدم انضمام اللاعبين الدوليين إلى دور الـ4 من كأس الملك.
ويأتي القرار؛ على خلفيه انضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر الأخضر؛ استعدادًا لمباراتي أوكرانيا وبلجيكا الوديتين.
وتأهل لدور الأربعة كل من: الاتحاد، الأهلي، الباطن، والفيصلي.
العالمية صعبه قويه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل كل الشي هذا لان الفريق المدلل خارج المسابقة اللي اخرجه القادسية !!!!!!!!!
مجموعة انسان[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 43 دقيقة
نعم .. لأن الفريق المدلل خارج المسابقة
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 27 دقيقة
خلو عنكم التعصب اتقوا الله تراها كوره
الله يهدينا ويهديكم ولا يجعل الدنيا اكبر همنا