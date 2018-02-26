الدوليون يتغيبون عن دور الأربعة من كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم، أصدر قراره بعدم انضمام اللاعبين الدوليين إلى دور الـ4 من كأس الملك.

ويأتي القرار؛ على خلفيه انضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر الأخضر؛ استعدادًا لمباراتي أوكرانيا وبلجيكا الوديتين.

وتأهل لدور الأربعة كل من: الاتحاد، الأهلي، الباطن، والفيصلي.