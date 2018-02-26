” إسكان الحجاج ” تناشد الراغبين بسرعة استخراج التصاريح الخاصة بالحج

نايف السالم(صدى):

ناشدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، جميع الراغبين في تأجير منازلهم، لسرعة استخراج التصاريح الخاصة، بموسم الحج المقبل، حيث تنتهي فترة استقبال الطلبات، في نهاية شهر رجب المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس مازن بن محمد السناري، رئيس لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات، اعتبارًا من أول محرم الفائت، وتستمر حتى نهاية شهر رجب المقبل، وذلك وفقًا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

ولفت ” النساري ” الانتباه إلى أنه تم تكليف 31 مكتبًا هندسيًا استشاريًا، معتمدًا من الأمانة والدفاع المدني؛ بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة، وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

كما أشار إلى أن جميع الاشتراطات المحددة من السابق، سيتم تطبيقها، إضافة إلى أنه تم خلال هذا العام، اعتماد تركيب كاميرات مراقبة، في المباني الكبيرة، التي يزيد عدد حجاجها عن 250 حاجًا، في حين سيطبق القرار على المباني الأخرى، اعتبارًا من العام المقبل، حرصًا على سلامة الحجاج، وتأمين المساكن الآمنة لهم.