ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت أعلى 67 دولار

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها، وسط التصريحات العالمية والمحلية المطمئنة حول استعادة سوق النفط توازنه من جديد وانخفاض المخزونات المتضخمة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.24% إلى 67.47 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو 4% الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.39% عند 63.80 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 63.55 دولار خلال تسوية الجمعة.

وكان وزير النفط خالد الفالح صرح، السبت الماضي، أن انتاج المملكة من الخام خلال الفترة من يناير وحتى مارس سيكون دون مستهدفات خفض الانتاج، موضحًا أن قيود الانتاج التي اتفقت عليها ” أوبك ” وحلفائها قد يتم تخفيفها في 2019 بطريقة لن تزعج السوق، وأشار إلى أن سوق النفط العالمي يستعيد توازنه والمخزونات المتضخمة تنكمش.