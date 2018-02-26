أماني الغامدي(صدى):

يواصل فيلم الإثارة والمغامرة Black Panther يواصل نجاحه ويتصدر الإيرادات العالمية ” Black Panther ” نجاحه ويحقق إيرادات بلغت 520 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع عرضه الأول، وذلك بعد عرضه في أكثر من 4,020 دور عرض سينمائي حول العالم، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018.

والفيلم ينتمي لفئة الإثارة والمغامرة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، لوبيتا نيونجو، شادويك بوسمان، مايكل بكارى جوردون، أندى سركيس، وسباستيان ستان، ومن إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية بوينا فيستا، و إعداد وتأليف الثنائي ريان كوجلر وجو روبرت كول،، و من إخراج ريان كوجلر أيضاً،

مع العلم أن قصة الفيلم مقتبسة عن رواية ” الفهد الأسود ” للكاتبان ستان لى وجاك كيربى، و التي تدور في إطار من الإثارة والأكشن حول الحاكم الملكي للأمة الأفريقية، الذي يرث قوى خارقة تساعده في الدفاع عن أرض بلاده من التمزق والحرب الأهلية، بسبب تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها.