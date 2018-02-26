إنجاز 97% من أعمال تطوير طريق ” شبه الجزيرة ” بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، ممثلة بإدارة الإشراف والتنفيذ، عن إنجازها لنسبة 97% من أعمال تحسين وتطوير طريق شبه الجزيرة، شرقي مدينة الرياض، وذلك بطول 5 آلاف متر.

وأوضحت الأمانة، من خلال ” إنفوجراف ” نشرته عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الشركة المنفذة لأعمال التطوير، هي ” الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات ” ، فيما ذكرت أن عدد التقاطعات المرورية به قد بلغ 4تقاطعات، وعدد المسارات الرئيسية 6 مسارات.

كما بلغت مساحة مسطح المواقف 16 ألف متر مربع، ومسطح الأسفلت 137 ألف متر مربع، أما مسطح الأرصفة، فقد بلغت مساحته 84 ألف متر مربع.