” بتكوين ” تستقر أدنى 10 آلاف.. والتذبذب يسيطر على منافسيها

عادل الحربي(صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الاثنين، استقرارًا في مستوياتها، في ظل تذبذب أفراد عائلاتها بين الارتفاع الطفيف والتراجع.

واستقرت ” بتكوين ” خلال التعاملات عند 9593 دولار، بعدما ارتفعت أعلى 10 آلاف دولار لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.75% إلى 852 دولار، بينما انخفضت ” الريب ” بنسبة 1.65% إلى 93 سنتًا، وتراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.90% إلى 1168 دولار.

كما تعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مسجله 430 مليار دولار بدلًا من 416 مليار دولار.