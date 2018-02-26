قصي خولي يعود للدراما الرمضانية بشخصية هارون الرشيد

أماني الغامدي(صدى):

بدأ الفنان السوري قصي خولي بعد أسبوع تصوير أحداث مسلسله الجديد ” هارون الرشيد ” الذي يدخل به ضمن السباق الرمضاني هذا العام بعد غياب ما يقارب العامين عن الدراما والمشاركة في الأعمال الفنية، وذلك بعد نجاحه في تقديم شخصية الخديوي في مسلسل ” سراي عابدين ” ، وتشاركه بطولة مسلسله الجديد الفنانة السعودية أسيل عمران، وحبيب غلّوم وميساء مغربي وعابد فهد وكاريس بشّار.

ومسلسل ” هارون الرشيد ” من إنتاج شركة “غولدن لاين ” ، وتأليف عثمان جحا، وإخراج عبد الباري ابو الخير.

مع العلم أن أسيل في المسلسل ستجسد شخصية ” سيرين ” المغنية التي تعيش قصة حب جميلة ومليئة بالرومانسية مع هارون الرشيد وهي الشخصية التي يقدمها قصي في العمل.

والجدر بالذكر أن آخر المسلسلات التي شارك فيها قصي خولي هو ” جريمة شغف ” ، الذي قدمه في موسم دراما رمضان لعام 2016، بمشاركة نادين الراسي، ومنى واصف، وأمل عرفة، ونجلاء بدر، وجميلة عوض، وعدد أخر من النجوم، وهو من تأليف نور شيشكلي، وإخراج وليد ناصيف.