” بيتزي ” يكشف فوائد مواجهة مولدوفا

نواف السالم(صدى):

يرى خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، أن مواجهة مولدوفا الودية مع الأخضر؛ استعدادًا للمونديال، تحمل فوائد عديدة للمنتخب.

وأوضح ” بيتزي ” أن الجهاز الفني سيستفيد من المباراة؛ حيث سيتضح مدى تأثير مرحلتي الإعداد الأولى والثانية التي خاضها الأخضر استعدادا للمونديال على لاعبيه.

واختتم الأخضر، تدريباته، الأحد، تحت إشراف بيتزي؛ حيث سلط المران الضوء على تطبيق عدد من الجمل التكتية، بالإضافة لإجراء مناورة على نصف مساحة الملعب.