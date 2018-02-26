مدرب الفيحاء: الفرق الجماهيرية تخشى مواجهتنا

ماجد محمد(صدى):

قال غوستافو كوستاس، مدرب فريق الفيحاء، إن مواجهة الأهلي في إطار كأس الملك ، التي خرج منها الأول بركلات الترجيح، جعلته يشعر بالفخر.

وأوضح كوستاس أن المباراة حملت طابع التكافؤ بين الفريقين، مشيرًا إلى أن لاعبيه استطاعوا صناعة فريقًا تخشى الفرق الجماهيرية الكبرى مواجهته.

وأضاف أن الأهلي لم يكن يهدد فريقه بشكل مباشر، سوى في هدفي التعادل، إلا أن فريقه لم ينجح في الحفاظ على التقدم.

وكانت المباراة انتهت 2-2 ، مما أدى إلى اللجوء لركلات الترجيح، وتغلب الأهلي على الفيحاء بـ 4/3 .