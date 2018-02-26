مركز الترقيم يدعو للامتثال لأنظمة التتبع الدوائي

عادل الحربي (صدى):

وجه مجلس الغرف، ممثلًا في مركز الترقيم، شركات الأدوية إلى ضرورة التسجيل بالمركز، وتحديث بياناتهم وقوائم منتجاتهم، امتثالًا لأنظمة هيئة الغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي؛ مما يسهم في توفير الدواء بالسوق، والسيطرة السريعة في حال وجود ملاحظات ومعرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة.

وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف، الدكتور سعود المشاري: ” إن المنظومة التي قطعت المملكة شوطًا في تنفيذها فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها ستمكن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع. ”

وتابع ” المشاري ” أن كل مصفوفة بيانات تتكون من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN، ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانيًا: (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخليًا بواسطة المنتج نفسه، ثالثًا: تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.

ويذكر إنه أتى ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الترقيم بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حول رقم الموقع العالميGLN (Globa Location Number) بحضور نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، فيما جرى إطلاع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.