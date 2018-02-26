%3.9 نسبة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يناير 2018

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يناير الماضي بنحو 3.9% مقارنة بديسمبر 2017، ليصل إلى 108 نقطة.

وأوضح الهيئة أن الارتفاع يرجع إلى زيادة تغيرات الأسعار في عشرة قطاعات كالتالي: ” النقل 12.7%، التبغ 10.1%، الأغذية والمشروبات 5.6%، المطاعم والفنادق 5.5%، تأثيث وتجهيزات المنازل 5.4%، الترفيه والثقافة 5%، الصحة 3.9%، الاتصالات 2.1%، السكن والمياع والغاز والوقود 1.8%، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.3% “.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع الأسعار في التبغ والنقل والأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق؛ لافتًا إلى أن الارتفاع الواضح في قطاع التبغ يعود إلى تطبيق الضريبة الانتقائية.