429 ألف قضية واردة للمحاكم الابتدائية تتصدرها المالية وإنهاء النكاح

علي القحطاني (صدى):

قامت المحاكم الابتدائية، خلال الخمسة أشهر الماضية، بتسجيل 429,211 قضية واردة، في جميع مناطق المملكة، تصدرتها القضايا المالية، وإنهاء النكاح والفرقة، وإثبات الحياة والوفاة.

ووفقًا لإحصائيات وزارة العدل، جاءت منطقة مكة المكرمة الأولى، في استقبال القضايا، بواقع 108,320 قضية، والرياض بـ92,215، والشرقية بـ55,015، وعسير بـ38,552، وجازان بـ28,985، والمدينة المنورة بـ27,278، والقصيم بـ24,059، وتبوك بـ13,848، وحائل 10,830، والجوف 8,729، ونجران 8,005، والحدود الشمالية 6,770.

ويجدر الإشارة، أن محاكم الأحوال الشخصية، من أكثر المحاكم التي وردت لها قضايا بواقع 204,217 قضية، خلال الخمسة أشهر الماضية، فيما استقبلت المحاكم العامة 154,577 قضية، أما المحاكم الجزئية فقد استقبلت خلال نفس الفترة ما يقارب 70,417 قضية.