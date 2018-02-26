4 مميزات لاستئناف العمل بنظام ” التايم شير “

علي القحطاني(صدى):

طالب مختصون في الشأن العقاري، بالعمل على تطوير الأدوات المالية والعقود؛ وذلك لاستئناف العمل بنظام صكوك الانتفاع ” التايم شير ” ؛ لدعم التنمية العمرانية.

وأكد المختصون، أن هذا النظام سيعمل على تلبية احتياجات المواطنين، موضحين أن صكوك الانتفاع تتيح تملك وحدات لقصد السكن والسياحة، إضافة إلى تقلص كلفة ميزانية السفر والإجازات، وكذلك تعزيز أرباح الشركات، و زيادة نمو القطاع السياحي.

وأوضح المختصون، أن من اشترى صكوك الانتفاع قبل تاريخ الإيقاف في 2009، فإن ملكيتهم لا زالت قائمة، مضيفين أن فارق الأيام بين التاريخ الهجري والميلادي، كان من أبرز المعوقات التي واجهت الصكوك.

يذكر أن نظام التايم شير بنوعيه المقيد والمطلق، يشهد ترويجًا واسعًا في دول أوروبا؛ نظراً لتملك صك لفترة محددة من السنة لا تتجاوز الـ13 أسبوعًا سنويًّا، أو لقصد التملك لسنوات تتراوح ما بين 25-40 سنة.

وتقدم الشركات المسوقة تسهيلات للشراء بالتقسيط على دفعات بنحو 20 % من قيمة الوحدة، وتتفاوت الأسعار بحسب المقيد أو المطلق.