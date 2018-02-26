%1.7 توقعات نمو الاقتصاد المحلي في 2018

عادل الحربي(صدى):

أصدر بنك الرياض تقريرًا حول توقعات نمو الاقتصاد السعودي في العام الحالي 2018، متوقعًا انتعاش نمو الاقتصاد بنحو 1.7% مقارنة بانكماشه في 2017.

وأوضح البنك في تقريره أنه من المرجح أن يسهم قطاع النفط بالإيجاب خلال العام الماضي في النمو الإجمالي بنحو 1.5%، في ظل مواصلة القطاع غير النفطي لانتعاشه التدريجي بنسبة 1.9% على خلفية الزيادة في الإنفاق المالي.

كما توقع التقرير تقلص العجز المالي ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بعد بلوغه 9% في 2017، لافتًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة من 3.7% في 2017 إلى 3.9% قي 2018.