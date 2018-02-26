رونالدو يقرر الرحيل عن الملكي

ماجد محمد(صدى):

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، رغبته في الرحيل عن القلعة الملكية بنهاية الموسم الجاري وأبلغ الدون، رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، برغبته في الرحيل، وهو ما كشف عنه ليل أمس، برنامج ” تشيرينجيتو ” الرياضي الإسباني.

إلا أن رئيس القلعة البيضاء ليس مستعدا على الإطلاق للاستغناء عن نجم الفريق وهدافه التاريخي والمتوج مؤخرا بجائزة الأفضل في العالم للمرة الخامسة في مشواره.

وبحسب المصدر، فإن كريستيانو تلقى عرضا لتجديد عقده لم يعجبه على الإطلاق، واعتبر أن النادي بهذا العرض يقلل من شأنه.